Херем: глядя на эти кадры, я думал, что нам следует отдать все свои "Джавелины", но Украине нужно что-то более мощное

Херем выразил надежду, что ужасные кадры из оставленных российскими оккупантами украинских городов Буча и Ирпень могут подтолкнуть некоторые страны к усилению поддержки Украины. "Глядя на эти кадры, я думал, что нам следует отдать все свои "Джавелины" (противотанковые комплексы Javelin — ред.), но им нужно снаряжение, более сильное "железо", которого у Эстонии нет", — передает RusERR его слова, сказанные в воскресенье в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

"Я не могу подробнее комментировать вклад других государств. Эстония сказала в декабре, что она даст [Украине] и после этого давала поездами и самолетами, но как действуют другие государства — это их собственное дело", — сказал Херем.

"Если мы в войне с Россией добьемся только промежуточного этапа, то через пару лет она может прийти к нам. Самый большой риск в том, что Запад окажет давление на Украину вести переговоры. И если у России останется хоть на несколько квадратных метров больше того, что у нее было 23 февраля (за день до начала вторжения в Украину — ред.), то Россия добьется стратегической победы. Россия тогда будет тем, кто заявит, что я прихожу и делаю [что хочу]", — указал генерал-лейтенант.

По мнению Херема, Украину спасли бы поставки более мощного оружия:"[Оружие] большого радиуса действия наземного, морского и, конечно, воздушного базирования, очень бы ей помогло. В противном случае им очень сложно что-то отвоевать или защитить от России".

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