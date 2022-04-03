ФОТО И ВИДЕО | В Табивере полыхает ангар завода по производству пластика

Из-за густого черного дыма была ограничена видимость у движущихся по расположенной рядом железной дороге поездов. По прибытии спасателей огонь пробился из середины здания и ангар обвалился в центральной части. Спасателям также пришлось убирать из ангара газовые баллоны. Работы по тушению продолжаются.