03.04.2022, 21:04
ФОТО И ВИДЕО | В Табивере полыхает ангар завода по производству пластика(8)
В воскресенье в 20:02 Центр тревоги сообщил о пожаре в Тартумаа в поселке Табивере. Загорелся принадлежащий заводу по производству пластика металлический ангар, где по первоначальной информации хранили старую производственную линию и этикетки.
Из-за густого черного дыма была ограничена видимость у движущихся по расположенной рядом железной дороге поездов. По прибытии спасателей огонь пробился из середины здания и ангар обвалился в центральной части. Спасателям также пришлось убирать из ангара газовые баллоны. Работы по тушению продолжаются.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, опасности для людей и жилых домов нет.