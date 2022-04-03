Лийметс о событиях в Буче: Эстония решительно осуждает убийство невинных гражданских лиц

"Эстония решительно осуждает убийство невинных гражданских лиц. Все государства должны уважать международное гуманитарное право и не нападать на мирных жителей. Для Эстонии важно, чтобы цена агрессии России была настолько высока, чтобы она вынудила Россию прекратить войну, и именно поэтому мы неустанно работаем над усилением санкций Евросоюза", – сказала министр.

По ее словам, продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно.

"Эстония настоятельно призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, а также постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года. Россия должна немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска с территории Украины. Эстония внимательно следит за тем, что происходит в Украине, и помогает с документированием и изучением собранных доказательств. Эти расследования должны быть ускорены, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности за совершенные преступления", – добавила Лийметс.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.