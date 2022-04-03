Жители Эстонии примкнули к российской армии, чтобы участвовать в нападении на Украину

Поскольку якобы речь идет о живущих в Эстонии гражданах России, их присоединение к вооруженным силам страны-агрессора нельзя рассматривать как преступление.

Вице-канцлер Министерства юстиции по уголовной политике Маркус Кярнер сказал Õhtuleht, что лица, которые участвуют в конфликте вне официальных вооруженных сил, несут ответственность за так называемые обычные преступления, такие как убийства, ненадлежащее физическое обращение и т.д.

Эстония именно в эти дни в срочном порядке латает эту дыру в законе, которая позволила местным жителям, не боясь наказания, присоединиться к военным действиям со стороны России.

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