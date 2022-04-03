"Сами придумали войну". Как живет и о чем думает эстонская Нарва — самый русский город НАТО

"А чего бояться войны, я вот смотрю по телевизору… что за война, когда вот с детворой ходят. Если война, то где-то пуля полетела… Ну как показывают… вот это самое… а так, чтобы по-настоящему… но не видно, чтобы кого-то убивало, какая война может быть. (…) Они сами по себе вот пулю пустили, что вот война", — говорит пенсионер Иван.

Иван из Нарвы не может знать о том, что идет война, потому что он не говорит ни на каком языке, кроме русского. Иван всегда смотрел российское телевидение, но там войну в Украине, которую Россия продолжает называть "спецоперацией", почти не показывают. А по-эстонски он не понимает, хотя приехал сюда еще в 60-е годы из Молдовы.

В советское время таких, как Иван, в Нарве было абсолютное большинство. Во время Второй мировой войны город был разрушен более чем на 90%, для его восстановления была завезена рабочая сила со всего СССР, а местным жителям возвращаться домой было запрещено.

В итоге к моменту распада Советского союза этнический состав тут настолько отличался от среднего по стране, что всерьез обсуждался сценарий отделения Нарвы от Эстонии.

Русское гетто

По словам депутата Нарвского горсобрания Сергея Горлача, за последние 30 лет мало что поменялось — этот город по-прежнему живет своей жизнью.

"Если ты пророссийски настроен, если ты не хочешь эстонский язык, то ты живешь в Нарве, — говорит Горлач. — Многие уезжали, в первую очередь те, кто знал эстонский язык. И эти процессы ухудшили качественный состав населения, это превратилось в определенное гетто".

В Нарве все на русском — обслуживание, меню, реклама. По данным на 2021 год, всего 4% населения Нарвы эстонцы, русских тут 86%, граждан России — 36%. Дело даже не в том, что Нарва — русский город, русских городов в Балтийских странах много. Дело в том, что Нарва во многом — российский город.