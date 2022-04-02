Большинство прибывающих в Нарву из России беженцев задерживаются лишь на пару дней

В основном транзитом через Россию в Эстонию приезжают украинские беженцы с уже оккупированных территорий, так как путь в направлении границы с Польшей для них отрезан активными военными действиями, пишет rusERR.

По словам руководителя Нарвского социального центра Татьяны Стольфат, прибывающие в Нарву беженцы, как правило, задерживаются здесь не более суток.

"Кто-то остается на сутки или чуть более, смотрит там и оформляет документы. Была женщина, которая провела у нас двое суток, решала какие-то свои проблемы. Но, в основном это сутки. Завтракают, кто-то ждет поезд на Таллинн, кто-то ждет автобус", — сказала Стольфат.