02.04.2022, 10:50
В Эстонию в пятницу приехали 680 военных беженцев
Foto: Sven Arbet
Из прибывших в пятницу 680 беженцев (среди них 202 ребенка) 321 человек следует через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну, пишет rusERR.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 26 079 беженцев из Украины.
К 2 апреля от беженцев поступило 14 546 заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии.
В учреждениях гостиничного сектора размещены 5173 человека, в том числе 2023 ребенка. Днем ранее в гостиницах было 6409 беженцев, в том числе 2429 детей.