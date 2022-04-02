В Эстонию в пятницу приехали 680 военных беженцев

Всего с 27 февраля Эстония приняла 26 079 беженцев из Украины.

К 2 апреля от беженцев поступило 14 546 заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии.

В учреждениях гостиничного сектора размещены 5173 человека, в том числе 2023 ребенка. Днем ранее в гостиницах было 6409 беженцев, в том числе 2429 детей.