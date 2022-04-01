Управа столичного Кесклинна: к концу апреля город засияет

”Мы начали уборку улиц и пешеходных дорожек Кесклинна уже в середине марта. Однако из-за переменчивой погоды и минусовой температуры по ночам начать влажную уборку района пока не удалось. Мы отправим моющую технику на улицы сразу же, как холодная погода немного отступит и не будет опасности, что вымытые улицы превратятся за ночь в ледяной каток”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В рамках весенней уборки сначала в Кесклинне с улиц будет убрана оставшаяся после зимы грязь, а также гранитная крошка на пешеходных дорожках. Также будут почищены лестницы, автобусные остановки и парки. Самое позднее к концу апреля все масштабные работы по уборке должны будут завершены и город засияет.

”Очень важно, чтобы уход за улицами, дорожками в парках и зелеными зонами Кесклинна продолжался бесперебойно и после 1 мая, когда в районе сменится партнер по уборке. Времени на раскачку не будет, но глядя на масштабный парк техники и многолетний опыт нашего нового партнера могу сказать, что мое сердце спокойно”, — добавила Хауканымм.

У нового партнера управы района Кесклинн для весенней уборки в распоряжении парк из 100 единиц техники, который включает дорожные пылесосы, подметально-моечные машины, многофункциональные тракторы и уборочные машины. Также в предприятии работают около 200 рабочих.

Управа района Кесклинн заключила в середине марта два шестилетних договора на уборку и уход за внутриквартальными улицами и зелеными зонами, а также на уборку и уход за зелеными зонами в Старом городе и вокруг него. Внутриквартальные улицы и зеленые зоны будет круглогодично обслуживать фирма Tänavapuhastuse AS, за обслуживание зеленых зон бастионного пояса Старого города будет отвечать фирма Kesklinna Pargid OÜ.

Они начнут действовать с 1 мая и до апреля 2028 года. Общая стоимость двух договоров вместе составляет около семи миллионов евро.