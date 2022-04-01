Воры совсем обнаглели: взломщики не ушли из дома, пока не выпили весь алкоголь

Установивший домашнюю охрану клиент рассказал, что задуматься о безопасности жилища его заставил случай, произошедший с соседями. Вернувшись из недельного отпуска, семья обнаружила, что у них дома побывали незваные гости. Бог с ними, с вещами — самый большой шок вызвало то, насколько хорошо воры чувствовали себя в чужом доме.

Взломщики позволили себе выпить, а грязные следы на белом ковре перед диваном и отпечатки от стакана на столе подтвердили, что они совсем не торопились. Ушли они только после того, как выпили весь найденный в квартире алкоголь.

Особенно воров привлекают оставленные без присмотра летние дома: зимой семья там не бывает, а летом уезжает на рабочие дни в город, и воры могут беспрепятственно действовать месяцами или как минимум днями. Например, несколько лет назад в деревне Рийдаку (Рапламаа) произошел случай, когда 52-летняя Юлле, приехав на дачу, обнаружила, что с полок пропали консервы, сахар и мед. Воры, забравшиеся в дом через старое деревянное окно, не нацелились на ценные вещи, но были последовательны и совершали свои набеги неоднократно. Через пару лет злоумышленников поймали, но, разумеется, варенье и все прочее вернуть не удалось.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, воры тщательно выбирают дом, куда проникнуть. ”Обычно они ждут, когда хозяева надолго уедут, и тогда берутся за дело”, — сказала она.

Надолго уезжая с дачи, в первую очередь надо самому проявить бдительность и убрать с видных мест ценные вещи и рабочие инструменты. То, что для вас обычная бочка, для вора — ценный металлолом, который можно сдать. Подобные вещи привлекают внимание и побуждают искать дальше. Оставляя в доступном месте всевозможные рабочие инструменты, вы упрощаете жизнь вору. ”Есть примеры, когда воры забирались на второй этаж через открытое окно с помощью поддонов или взламывали дверь найденным во дворе ломом”, — рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Увы, невозможно спрятать от воров абсолютно все. Они могут наведываться на дачу несколько раз и совершать кражи в течение нескольких дней. И здесь в качестве дополнительной меры безопасности помочь может охранная система.