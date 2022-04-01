Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Что обсудили лидеры двух стран?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным повторил свое предложение устроить его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии Эрдогана сообщил телеканал A Haber.

”Президент Эрдоган заявил, что для сторон важно руководствоваться в своих действиях здравым смыслом и поддерживать диалог. Он также заявил, что Турция хочет увенчать свои усилия по установлению мира организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского”, — говорится в заявлении.

С украинским президентом Эрдоган также поговорил по телефону. После разговора, который состоялся накануне, Зеленский сообщил, что стороны ”согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира”, и поблагодарил Турцию за согласие стать гарантом безопасности Украины.

По инициативе Эрдогана в начале недели в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегации. По их итогам Киев передал Москве письменные предложения по мирному договору. В российской делегации после этого допустили, что Путин и Зеленский могут провести встречу, когда главы МИДов будут подписывать финальный документ. Однако до его подготовки нужно ”пройти очень большой путь”, отметил глава российской делегации Владимир Мединский.

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