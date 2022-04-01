Таллинн решил не переименовывать в честь Украины улицу перед посольством России

В понедельник МИД Украины призвал Эстонию переименовать отрезок улицы Пикк перед посольством России в улицу Украины в качестве "символичной акции поддержки украинскому народу".

Таллиннская комиссия по топонимике не поддержала переименование отрезка улицы, находящейся в охранной зоне Старого города, сообщила вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

Тем не менее комиссия обсудила возможность дать "украинское название" какому-то месту с символической ценностью в центре Таллинна, и одно место все же получит новое название.

Сейчас на столе три варианта для переименования — безымянная зеленая зона на Каарли пуйестеэ, сквер перед зданием суперминистерства в Уус Мааильм или же находящийся за зданием МИДа парк Лембиту. Таллинн еще не принял окончательного решения.