В Ласнамяэ задержали пьяного мужчину, который катался на угнанном автомобиле

Ночью 30 марта полицейский патруль заметил в районе Суур-Сыямяэ автомобиль Mercedes-Benz, обе шины которого были пробиты со стороны водителя. Полиция остановила транспортное средство, и в ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 22-летний гражданин Латвии, который был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте выяснилось, что номерные знаки на Мерседесе принадлежат автомобилю Citroen, а фирменные наклейки на транспортном средстве указывали на то, что автомобиль может быть из соседнего автосалона. Отправившийся к автосалону патруль обнаружил пустое парковочное место перед салоном, свежие следы на снегу и пустую банку из-под пива. Это подтверждало, что транспортное средство, вероятно, было недавно украдено именно оттуда.

”При детальном изучении обстоятельств выяснилось, что сотрудники предприятия забыли запереть двери салона. Пьяный мужчина забрался в магазин, схватил ключи и уехал на автомобиле. Поскольку на новой машине не было номерных знаков, мужчина боялся быть пойманным полицией во время вождения, поэтому взял знаки у автомобиля Citroen”, — рассказала ведущий следователь отдела по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг.

По словам самого мужчины, он просто хотел весело провести время и планировал вернуть машину в салон. Мужчина не смог прокомментировать, как лопнули шины автомобиля. ”Хорошо, что полицейский патруль заметил этот автомобиль и по вине нетрезвого водителя никто не пострадал. Также это урок для сотрудников магазина — незапертая дверь и ценные вещи по-прежнему привлекают воров”, — добавила Тооминг.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления и начала уголовное делопроизводство.