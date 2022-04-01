Глава военной разведки Эстонии: российские войска уходят из-под Киева для подготовки массивной атаки. "Мнимое перемирие" продержится до двух недель

По словам Гросберга, цель этих маневров — установить контроль над территориями находящихся у границы России так называемых ДНР и ЛНР. Войска выводят и с северо-востока Украины.

Полковник отметил, что это отнюдь не означает быстрого конца войны, сейчас между Украиной и Россией всего лишь "мнимое перемирие", которое может продлиться до двух недель, пока Россия будет пополнять снаряжение и перебрасывать войска.

"К сожалению, мы далеки от завершения данного конфликта", — констатировал он.

Для Путина было бы серьезной психологической победой завершить "специальную военную операцию по денацификации" к 9 мая, захватив территории Луганской и Донецкой областей. Однако Украина не готова отдать эти территории, подчеркнул Гросберг.

По его словам, Россия может не остановиться с захватом этих территорий. Гросберг уверен, что если военные силы РФ увидят возможность дальше продолжить наступление до Днепра и оттуда уже на Киев, то они обязательно этим воспользуются.

Изюм, скорее всего, уже перешел под контроль войск РФ. Что касается Мариуполя, то от города почти ничего не осталось, но там по-прежнему держит оборону батальон Азов, устранение которого также было бы для Путина серьезной психологической победой, добавил полковник.

Тем не менее украинские войска защищают в городе каждый дом и квартал, а вести боевые действия в городе очень сложно, так как каждый разрушенный дом становится препятствием для наступающей стороны, так как среди руин можно легко спрятаться от огня.