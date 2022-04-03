ПОДКАСТ | У адвоката Владимира Садекова (защищал Халилова, Гулевича, Реву) выходит книга "Цена доверия" — о чем она?

"Это художественное произведение, купеляция разных историй, которые случались со мной, моими близкими и друзьями. Это не автобиография, не надо думать, что речь идет о моих детях, — рассказал Владимир о своей первой книге. Вдобавок отдельным блоком в книге рассказаны громкие дела адвоката. "Люди, которые прочитают это произведение, должны понять, что русскоязычные способны созидать в Эстонии. Стеклянный потолок — это та штука, которую мы строим себе сами. Его можно пробивать трудолюбием. Глупо было бы писать о своих неудачах, я написал о позитивных примерах", — добавил он.

В ходе разговора мы затронули и саму карьеру Садекова. Он рассказал, что огромную роль в его жизни сыграл адвокат Леонид Оловянишников, его учитель. "Он был виртуозом. Этот человек знал все наизнанку. У него были серьезные теоретические и практические знания. Он умел анализировать, был терпим к ошибкам других. Мы работали вместе… Я умышленно ошибался, чтобы выудить истину, вывести на спор. Он колодец, из него нужно было черпать знания", — вспомнил Владимир Садеков.

Также речь зашла о переходе судопроизводства на эстонский язык в начале 21 века. "Однажды, в 2000-х годах, суд перешел на эстонский язык. Я как-то пришел с полной уверенностью, что мы сейчас будет спорить на русском. А судья сказала, здравствуйте, с сегодняшнего дня мы говорим только на эстонском языке, или уходите отсюда. У меня не оставалось выбора, взял и заговорил, на мои ошибки никто не обращал внимание. С тех пор я поверил, что это возможно", — уточнил он.

Владимир знаменит работой с громкими делами. Среди самых скандальных клиентов: криминальный авторитет Вячеслав Гулевич, один из лидеров ”Бронзовых ночей” Максим Рева, ”гонщик” по Лаагна теэ Иса Халилов. Порой ему поступают угрозы и оскорбления. "В 2007 году мне писали: чтобы тебя самого убили и растерзали! Как я на это отвечаю? Никак. Если человек такой смелый, то может подойти и сказать мне это в лицо. Что толку мне писать? Я ведь не делаю плохо никому. Я выполняю свою работу".