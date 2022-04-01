Telia продлевает льготы на связь с Украиной до 14 апреля

В период с 11.03 по 14.04 все клиенты Telia, находящиеся в Украине, могут пользоваться услугой роуминга (мобильные звонки, SMS, мобильный интернет) без ограничений и бесплатно.

Текстовые сообщения, отправленные из сети Telia (из Эстонии) на номера с украинским кодом в период с 11.03 по 14.04, также бесплатны.

В период с 11.03 по 14.04 (включительно) для всех клиентов Telia (договорных частных и бизнес-клиентов, пользователей стационарных телефонов и разговорных карт) при звонках из Эстонии в Украину действует льготная цена 0,31 €/минута. Установленная цена значительно ниже обычной цены Telia, и сама Telia не получает никакого дохода, применяя эту льготную цену.

На сегодняшний день Telia через своих партнеров раздала беженцам из Украины 3000 стартовых комплектов разговорной карты Super и столько же карт разговорного времени Super стоимостью 8 €.

”Сейчас мы планируем дополнительно выделить для помощи беженцам 2000 стартовых комплектов разговорной карты и столько же карт разговорного времени, которые будут направлены в центры по приему беженцев в Пярну и Тарту”, — добавил руководитель единицы частных клиентов Telia Кристьян Вийльманн.

Telia также поддерживает приложение для душевного здоровья Triumf Hero, которое помогает детям справляться с ситуацией, снизить тревожности и облегчить травму. Именно поэтому создатель приложения Triumf Health, думая о беженцах, добавил в свою игру украинский язык в придачу к эстонскому, английскому, шведскому, финскому и русскому.