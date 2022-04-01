Эстонский ИТ-сектор выбрал деятелей года. Особого признания удостоилась Керсти Кальюлайд

Ежегодные награды ITL призваны выразить признание наиболее выдающимся людям и предприятиям, работающим в этой области, которые внесли свой вклад в развитие цифрового государства. Идеей года была признана система рамок сотрудничества цифрового государства, т. е. план по приглашению компаний, разработчиков и других заинтересованных представителей этой сферы со всего мира, чтобы они могли опробовать свои идеи или уже созданные цифровые продукты и услуги в эстонским государственном секторе без сложных закупочных процедур. ”В конечном итоге, от этого выиграют эстонские предприятия — чем больше стран будут пользоваться цифровыми услугами, тем больше будет рынков, на которых наш опыт будет иметь реальную стоимость”, — пояснил президент ITL Юхан-Мадис Пукк.

Дело года — титул, присуждаемый конкретной инициативе, которая стала значимым позитивным событием в сфере ИТ. ”Школа программирования нового типа Kood/Jõhvi — именно такая смелая, достойная признания инициатива. В определённом смысле, признание команды Kood/Jõhvi — это следование традиции — ранее титул Дело года также присуждался инициативам в области образования, например, программа ”Vali IT!” и учебное заведение Cleveroni Akadeemia. Согласно результатам исследования OSKA, всё также ощущается нехватка рабочей силы в секторе, и это заставляет нас искать различные решения для обучения новых людей”, — прокомментировал Пукк.

Деятель года — в этот раз было выдано три такие награды, потому что результатом трёх инициатив спонтанно стало единое целое. ”За 30 лет ИТ-сектор Эстонии прошёл огромный путь успешного развития, и во многие светлые головы пришла мысль, что этот путь необходимо запечатлеть для будущих поколений. Андрес Кютт и его подкасты, недавно открывшаяся выставка Хенрика Роонемаа и Vabamu, и серия видеоинтервью Министерства экономики и коммуникаций — это сохранённые воспоминания, ценность которых с течением времени будет только расти”, — сказал Пукк.