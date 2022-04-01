Керсти Крахт, Хиллару Тедеру и еще двоим мужчинам предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура вменяет Керсти Крахт в вину три отличных друг от друга коррупционных преступления. Её обвиняют в том, что она просила взятку и брала взятку в крупном размере от Тоомаса, которому, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

Так же К. Крахт обвиняется в том, что просила взятку в крупном размере у Хиллара Тедера, которому предъявлено обвинение в обещании дачи взятки в крупном размере. В связи с этими деяниями Х. Тедер, К. Крахт и Юрий обвиняются в соглашении об отмывании денег, а также Юрий обвиняется в посредничестве в даче взятки в крупном размере.

Так же Керсти Крахт обвиняется в нарушении ограничения на совершение действий в особо крупном размере. Согласно обвинению, К. Крахт в качестве советника министра финансов принимала участие в принятии решений в пользу коммерческого товарищества во время, когда задолжала денег этому же коммерческому товариществу.

Помимо этого, Юрию предъявлено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Со слов ведущего государственного прокурора Таави Перна, обвиняемым вменяется в вину совершение нескольких различных коррупционных преступлений. Весомая часть их рассматривает по сути направление за взятку решений, связанных с методами смягчения кризиса, обусловленного распространением коронавируса. Коррупционные риски, исходящие из этих мер, считали значительными и несколько организаций, связанных с предотвращением коррупции. Вынесение быстрых и имущественно-весомых решений в государственном секторе в условиях кризиса может таить в себе значительные риски, которые, согласно обвинению, реализовались и в данных случаях.