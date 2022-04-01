Керсти Крахт, Хиллару Тедеру и еще двоим мужчинам предъявили обвинения в коррупции
Сегодня Государственная прокуратура предъявила Керсти Крахт, Хиллару Тедеру, 73-летнему Тоомасу и 54-летнему Юрию обвинение в совершении нескольких коррупционных преступлений и направила уголовное дело в суд.
Прокуратура вменяет Керсти Крахт в вину три отличных друг от друга коррупционных преступления. Её обвиняют в том, что она просила взятку и брала взятку в крупном размере от Тоомаса, которому, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.
Так же К. Крахт обвиняется в том, что просила взятку в крупном размере у Хиллара Тедера, которому предъявлено обвинение в обещании дачи взятки в крупном размере. В связи с этими деяниями Х. Тедер, К. Крахт и Юрий обвиняются в соглашении об отмывании денег, а также Юрий обвиняется в посредничестве в даче взятки в крупном размере.
Так же Керсти Крахт обвиняется в нарушении ограничения на совершение действий в особо крупном размере. Согласно обвинению, К. Крахт в качестве советника министра финансов принимала участие в принятии решений в пользу коммерческого товарищества во время, когда задолжала денег этому же коммерческому товариществу.
Помимо этого, Юрию предъявлено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Со слов ведущего государственного прокурора Таави Перна, обвиняемым вменяется в вину совершение нескольких различных коррупционных преступлений. Весомая часть их рассматривает по сути направление за взятку решений, связанных с методами смягчения кризиса, обусловленного распространением коронавируса. Коррупционные риски, исходящие из этих мер, считали значительными и несколько организаций, связанных с предотвращением коррупции. Вынесение быстрых и имущественно-весомых решений в государственном секторе в условиях кризиса может таить в себе значительные риски, которые, согласно обвинению, реализовались и в данных случаях.
”Согласно обвинению, бизнесменов мотивировали обещать и давать взятку их бизнес-интересы, в том числе желание способствовать своим бизнес-интересам в условиях кризиса через различные меры поддержки. Согласно описанному в обвинении, мотивы прошения и взятия взятки бывшим советником министра финансов скрываются в финансовых затруднениях, так же увеличивших коррупционный риск”, — сказал он.
”Подобные коррупционные риски может предотвратить большая открытость государственного сектора при вынесении подобных решений. Так же предупредить коррупцию помогает поправка к закону, вступившая в силу примерно год назад, которая обязует и политических советников министров подавать декларации об интересах и, таким образом, даёт наблюдателям возможность вмешаться, если они заметили коррупционные риски”, — добавил Перн.
Из уголовного дела, направленного сегодня в суд, на протяжении досудебного производства выделена часть, которая касается установления сервитута города Таллинна в пользу Товарищества с ограниченной ответственностью OÜ Porto Franco. В этом производстве подозрение предъявлено Некоммерческому объединению MTÜ Eesti Keskerakond, бывшему генеральному секретарю партии Михаилу Корбу и Хиллару Тедеру. Прокуратура ведёт подготовку для того, чтобы и в этом уголовном деле предъявить обвинение.
Досудебное производство по уголовному делу под руководством Государственной прокуратуры проводил Департамент Полиции безопасности.