Банк России ввел новые правила для перевода средств за границу

Так с 1 апреля на шесть месяцев приостановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России. На тот же срок остановлены переводы и юридических лиц из таких стран.

Также на полгода приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Одновременно, сообщил регулятор, резиденты — физические лица теперь могут в течение календарного месяца перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом до 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Ранее в течение месяца со счетов в банке переводить можно было до 5 тысяч долларов.

”Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте”, — сообщил ЦБ.

Такие же правила теперь распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, и ”нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам”.

В сообщении ЦБ не уточняется, о налоговых или валютных резидентах (нерезидентах) идет речь. Валютными резидентами, по российском законодательству, считаются все граждане РФ и иностранцы, у которых есть российский вид на жительство, вне зависимости от того, сколько времени они проводят в стране. Налоговыми резидентами считаются россияне и иностранные граждане, которые провели в РФ больше 183 дней в течение следующих подряд 12 месяцев.