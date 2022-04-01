В прошлом году произошло почти 4000 несчастных случаев на производстве
В 2021 году вместе с открытием экономики возросло и количество несчастных случаев на производстве. Из-за этого мы потеряли около 1,1 млн человеко-часов, сообщает Инспекция труда.
В прошлом году произошло 3873 несчастных случая на производстве. Из них было 2827 лёгких и 1033 — тяжёлых. На рабочем месте погибли 13 человек. Без несчастных случаев на производстве прошли только три дня.
По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, ключевыми понятиями прошлого года стали ”анализ рисков” и ”вакцинация”. ”2021 год стал для нас вторым годом с коронавирусом. Большинство работодателей при анализе рисков рабочей среды оценивали также биологический фактор опасности и делали всё, чтобы предотвратить распространение вируса в рабочей среде. На некоторых рабочих местах наиболее эффективной мерой сочли вакцинацию, что вызвало бурную дискуссию в обществе”, — сказала она. Анализ рисков рабочей среды работодатели должны были представить к сентябрю. ”Чтобы помочь работодателям, мы создали цифровой инструмент оценки рисков, который значительно упростил как анализ рисков, так и составление плана мероприятий. На конкурсе государственных цифровых услуг Su/g 2022 инструмент оценки рисков был признан наиболее удобным для пользователей сервисом. Но важнее награды то, что работодатели хорошо приняли новый инструмент: из всех представленных нам анализов рисков 65% были созданы с его помощью”, — добавила Марипуу.
Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в Таллинне и Харьюмаа (1604), где сосредоточены большинство предприятий и работников. На втором месте Тартумаа (497), на третьем — Ляэне-Вирумаа (299). За рубежом больше всего несчастных случаев с нашими работниками происходило на стройках в Финляндии и среди водителей грузовиков в Швеции.
Более половины (67%) несчастных случаев на производстве произошли с мужчинами. Самая опасная профессия у мужчин — водитель грузовика, у женщин — продавец.
Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в торговле, которая уже второй год вытесняет с первого места как строительный, так и металлообрабатывающий секторы. Количество несчастных случаев на производстве больше всего возросло в производстве химической продукции, транспортном секторе и деревообрабатывающей промышленности, снизилось — в сельском хозяйстве, строительстве и государственной обороне. В строительстве количество несчастных случаев на производстве сокращается третий год подряд.
В 2021 году Инспекция труда провела 3424 надзорных производства, в т. ч. семь целевых проверок сферы деятельности и проблем. Больше всего внимания было уделено строительству, торговле, перевозкам и складированию. По телефону и электронной почте инспекции поступило 57 400 запросов на консультацию.
Комиссия по трудовым спорам разрешила 2116 трудовых споров, что на 37% меньше, чем годом ранее. Больше всего заявлений поступило из строительного, торгового, гостиничного секторов, а также из сферы общественного питания. 241 спор был связан с иностранными работниками.
Инспекция труда осуществляет надзор за компаниями, в которых хотя бы один человек работает на основании трудового договора. В прошлом году в Эстонии было 145 717 компаний, из которых под надзором Инспекции труда оказалось 53% организаций и 89% работников.
В 2020 году в Эстонии произошел 3641 несчастный случай на производстве, из которых лёгких — 2713, тяжелых — 918, к смерти работников привели 10 несчастных случаев. Комиссия по трудовым спорам разрешила 3378 трудовых споров.