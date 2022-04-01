В прошлом году произошло почти 4000 несчастных случаев на производстве

В прошлом году произошло 3873 несчастных случая на производстве. Из них было 2827 лёгких и 1033 — тяжёлых. На рабочем месте погибли 13 человек. Без несчастных случаев на производстве прошли только три дня.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, ключевыми понятиями прошлого года стали ”анализ рисков” и ”вакцинация”. ”2021 год стал для нас вторым годом с коронавирусом. Большинство работодателей при анализе рисков рабочей среды оценивали также биологический фактор опасности и делали всё, чтобы предотвратить распространение вируса в рабочей среде. На некоторых рабочих местах наиболее эффективной мерой сочли вакцинацию, что вызвало бурную дискуссию в обществе”, — сказала она. Анализ рисков рабочей среды работодатели должны были представить к сентябрю. ”Чтобы помочь работодателям, мы создали цифровой инструмент оценки рисков, который значительно упростил как анализ рисков, так и составление плана мероприятий. На конкурсе государственных цифровых услуг Su/g 2022 инструмент оценки рисков был признан наиболее удобным для пользователей сервисом. Но важнее награды то, что работодатели хорошо приняли новый инструмент: из всех представленных нам анализов рисков 65% были созданы с его помощью”, — добавила Марипуу.

Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в Таллинне и Харьюмаа (1604), где сосредоточены большинство предприятий и работников. На втором месте Тартумаа (497), на третьем — Ляэне-Вирумаа (299). За рубежом больше всего несчастных случаев с нашими работниками происходило на стройках в Финляндии и среди водителей грузовиков в Швеции.

Более половины (67%) несчастных случаев на производстве произошли с мужчинами. Самая опасная профессия у мужчин — водитель грузовика, у женщин — продавец.