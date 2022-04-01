В свободном вещании появился еще один канал. Теперь их восемь

В перечне каналов свободного вещания телеканал 3+ будет занимать позицию номер 5.

”Месяц назад в бесплатном вещании было вдвое меньше каналов, чем сейчас, но война в Украине заставила нас с партнерами действовать быстро, чтобы вывести в бесплатное вещание больше каналов и предоставить людям больше информации. Бесплатное вещание доступно по всей Эстонии и не требует заключения договора с поставщиком услуг, если только вы не хотите пользоваться платными пакетами телевидения. Для просмотра бесплатного эфира вам понадобится антенна на крыше, телевизор и цифровой тюнер — если он не встроен прямо в телевизор”, — сказал директор по технологии и ИТ Levira Кристо Каасан.

Исполнительный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур подтвердила, что решение вернуть телеканал 3+ связано с недавними событиями: ”Ограничения на российские телеканалы и программы российского производства в связи с происходящим в Украине радикально повысили потребность в качественном местном русскоязычном контенте”.

На канале 3+ будут транслировать развлекательные сериалы и фильмы из Украины, Европы, США и Эстонии. Кроме того, TV3 Grupp уже в этом году планирует начать выпуск свежего местного русскоязычного контента. В программу телеканала 3+ входят ”Таллиннские новости”, ”Слуга народа”, украинская передача о путешествиях, украинское реалити-шоу ”От пацанки до барышни”, детективные и приключенческие сериалы, эстонские сериалы ”Шлюхи”, ”Женская война” и другие, а также широкий выбор фильмов.

Сейчас в свободном вещании представлено восемь каналов: ETV, ETV2, ETV+, 3+, англоязычный France 24, Euronews и ”Настоящее время” на русском языке, а также украиноязычная Україна 24 — уже первый украинский канал в эстонском эфире. На платформе Jupiter ERR транслирует новостной канал ICTV на украинском языке и англоязычный 1+1 International. Каналы Україна 24, 1+1 International и Inter+ также можно найти среди услуг Elisa.