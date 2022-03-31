Новости Эстонии
31.03.2022, 22:20

Правительство запретило компании Yandex оказывать в Эстонии услуги такси

 
Yandeks.Taxi
Yandeks.Taxi
Foto: Jaanus Lensment

Правительство сегодня одобрило введение внутригосударственных санкций в отношении компании Yandex NV, запретив ее деятельность в Эстонии.

По словам премьр-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо, чтобы защитить безопасность Эстонии.

"Запрещение деятельности Yandex дает ясный сигнал, что предприятиям, сотрудничающим со спецслужбами России, не место в Эстонии. Мы сделали предложение и Европейскому союзу ввести санкции в отношении Yandex".

Санкции вступят в силу 11 апреля.

Подробнее об опасностях, связанных с деятельностью компании, вы можете прочитать здесь.

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