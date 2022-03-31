31.03.2022, 22:20
Правительство запретило компании Yandex оказывать в Эстонии услуги такси
По словам премьр-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо, чтобы защитить безопасность Эстонии.
"Запрещение деятельности Yandex дает ясный сигнал, что предприятиям, сотрудничающим со спецслужбами России, не место в Эстонии. Мы сделали предложение и Европейскому союзу ввести санкции в отношении Yandex".
Санкции вступят в силу 11 апреля.
Подробнее об опасностях, связанных с деятельностью компании, вы можете прочитать здесь.