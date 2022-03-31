31.03.2022, 21:30
ВИДЕО | АК: кризис на энергорынке играет в пользу нарвских энергетиков
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Текущая ситуация на энергорынке добавляет оптимизма нарвским энергетикам и позволяет сохранить рабочие места в секторе. Не исключено, что и ранее намеченные сроки "зеленого перехода" будут сдвинуты.
Государственная гарантия на сохранение обязательства Eesti Energia по обеспечению производственной мощности в объеме не менее 1000 мВт позитивно сказывается на рабочих местах в секторе.
"Работа есть, и это радует. Сейчас работает всё, что только может работать. Продлены договоры с временными работниками, которых набирали до конца марта. С кем-то продлены договоры до конца мая, с кем-то до конца года, а с кем-то уже заключены бессрочные договоры. И это не может не радовать. То есть, если есть работа, это самое главное. Настроение сейчас стабильное, потому что сейчас всё работает", - сказал руководитель профсоюза Narva Energia Андрей Зайце