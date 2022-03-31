Штраф за использование враждебной символики будет достигать 32 000 евро

Административным нарушением будет считаться только публичная демонстрация символа. Это означает, что символ должен быть виден публично. Не является наказуемой продажа предметов с этой символикой, например, в антикварных магазинах или использование их в театральных постановках, если при этом не преследуется порицаемых целей. По той же принцине не является административным правонарушением также любое обычное использование буквы Z.

В пенитенциарный кодекс в качестве административного правонарушения включат использование враждебных символов для поддержки агрессии или войны. За экспонирование символов, использовавшихся при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью выразить поддержку или оправдать эти деяния, вызвать в других людях страх, унизить их или причинить им серьезное беспокойство иным путем можно получить денежный штраф или арест. Если то же правонарушение совершает юридическое лицо, размер штрафа может составить до 32 тысяч евро.

”Использование символов демонстрирует отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки также преступлений против человечности, которые совершает данный режим, в том числе нападения на Украину, бомбежек жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей. Это бередит также болезненные воспоминания жителей Эстонии об эпохе оккупации. Помнить и выражать свое отношение можно также без использования таких символов, которые можно истолковать как оправдывающие войну и которые могут причинить людям боль. Также использование враждебных символов может провоцировать людей. Об этом беспокоятся все жители Эстонии, вне зависимости от того, является ли их родным языком эстонский, русский или украинский. Важно, чтобы наше общество оставалось единым. Жителей Эстонии, вне зависимости от их прошлого, объединяет общее будущее. Давайте не позволять пропаганде нас раскалывать, будем сохранять здравый подход”, — сказала Каллас.

”Важно понимать, что после того, как путинская Россия 24 февраля напала на Украину, мы все живем в изменившемся мире. Символы также приобрели новое значение”, — сказала премьер-министр Кая Каллас .

”При помощи таких поддерживающих агрессию символов, каким во время нынешней войны стала буква Z, можно очень быстро и просто мобилизовать людей. Опасность символа исходит из контекста, где и как он используется, поэтому мы не посчитали нужным перечислить в законопроекте конкретные символы. При привлечении людей к ответственности важны два аспекта: является ли целью использования символа поддержать или оправдать агрессию или определенный тип преступлений, а также запугивание и унижение других людей”, — пояснила министр юстиции Марис Лаури.

Другая поправка, предусмотренная законопроектом, состоит в том, что преступлением становится вступление в ряды вооруженных сил агрессора, за что полагается до пяти лет тюремного заключения.

”Россия совершает преступление агрессии против Украины и ее народа. Мы на уровне правительства еще ранее заявили и повторяем снова, что если лицо участвует в совершении этих преступлений или их поддерживает, его привлекут к ответственности”, — сказала министр юстиции Марис Лаури. ”Важно понимать, что помимо присоединения к вооруженным силам агрессора запрещена также всевозможная помощь им, например, любая физическая и материальная поддержка вооруженных сил или вооруженных формирований агрессора, в том числе финансами”.

Поскольку присоединение к вооруженным силам агрессора происходит за пределами Эстонии, закон будет изменен таким образом, чтобы он распространялся также на деяния, совершенные за пределами Эстонии, если их совершил гражданин Эстонской Республики, человек, имеющий здесь вид на жительство или право на проживание, а также зарегистрированное в Эстонии юридическое лицо.

Также состав преступления, связанного с разжиганием розни, изменится так, что за административное нарушение можно будет в дальнейшем привлечь к ответственности и в том случае, если разжигание розни не имело таких последствий, как угроза жизни, здоровью или имуществу человека. Ранее для заказания за административное правонарушение необходимо было установить наличие одного из вышеперечисленных последствий. Кроме того, статья о расжигании розни будет изменена так, что в случае, если такое тяжелое последствие будет иметь место, в дальнейшем речь будет идти уже об уголовном преступлении.

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