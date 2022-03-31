Таллинн предложил место в школе 1540 прибывшим из Украины школьникам

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на сегодняшний день почти все муниципальные школы Таллинна предлагают ученикам из Украины занятия в формате воскресной школы.

”К сожалению, дети из Украины довольно часто меняют учебное заведение — не все дети остаются в той школе, в которую их первоначально определили. Например, семья может быть вынуждена сменить школу после переезда, когда будет найдено постоянное место жительства. Кроме того, многие дети обучаются дистанционно и в соответствии с украинской школьной системой. Действующий сейчас в Таллинне упрощенный режим обучения по типу воскресной школы предполагает другой подход к обучению и располагает к социализации, — пояснил Белобровцев. — Однако мы также готовы открыть школу для украинских детей, и в качестве одного из вариантов рассматривается здание Таллиннского университета на улице Ряэгу, где на первых порах смогут заниматься около 200 учеников. При необходимости мы могли бы сразу же предложить в том же помещении занятия в формате воскресной школы, как это сейчас происходит в наших муниципальных школах”.

По словам вице-мэра, место в детском саду было предложено приблизительно 350 детям в возрасте 3-7 лет.

”Мы можем предложить свободные места в детских садах по всему Таллинну, за исключением ясельных групп. Однако по разным причинам многие родители отказались от этих мест, — уточнил Белобровцев. — Тем не менее, стоит еще раз подчеркнуть, что несмотря на возросшую потребность в этой услуге никто в Таллинне не будет лишен места в детском саду или школе. Параллельно идет стандартный процесс распределения мест в школах и комплектация ясельных групп”.