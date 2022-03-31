Таллинн предложил место в школе 1540 прибывшим из Украины школьникам
К настоящему моменту место в столичных школах предложено более чем 1540 прибывшим из Украины школьникам. Почти 350 родителей получили предложение о месте в детском саду для своего ребенка, детский сад посещают 110 детей из Украины.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на сегодняшний день почти все муниципальные школы Таллинна предлагают ученикам из Украины занятия в формате воскресной школы.
”К сожалению, дети из Украины довольно часто меняют учебное заведение — не все дети остаются в той школе, в которую их первоначально определили. Например, семья может быть вынуждена сменить школу после переезда, когда будет найдено постоянное место жительства. Кроме того, многие дети обучаются дистанционно и в соответствии с украинской школьной системой. Действующий сейчас в Таллинне упрощенный режим обучения по типу воскресной школы предполагает другой подход к обучению и располагает к социализации, — пояснил Белобровцев. — Однако мы также готовы открыть школу для украинских детей, и в качестве одного из вариантов рассматривается здание Таллиннского университета на улице Ряэгу, где на первых порах смогут заниматься около 200 учеников. При необходимости мы могли бы сразу же предложить в том же помещении занятия в формате воскресной школы, как это сейчас происходит в наших муниципальных школах”.
По словам вице-мэра, место в детском саду было предложено приблизительно 350 детям в возрасте 3-7 лет.
”Мы можем предложить свободные места в детских садах по всему Таллинну, за исключением ясельных групп. Однако по разным причинам многие родители отказались от этих мест, — уточнил Белобровцев. — Тем не менее, стоит еще раз подчеркнуть, что несмотря на возросшую потребность в этой услуге никто в Таллинне не будет лишен места в детском саду или школе. Параллельно идет стандартный процесс распределения мест в школах и комплектация ясельных групп”.
Таллинн предлагает возможность получения дошкольного образования (детские сады и центры по присмотру за детьми дошкольного возраста), основного образования (общеобразовательные школы для детей и молодежи, на которых распространяется обязанность посещать школу), профессионального образования, а также участия в деятельности по интересам и занятиях в молодежных центрах. Для того чтобы подать заявление о назначении места в детском саду или школе города Таллинна, военные беженцы из Украины должны обратиться в Таллиннский центр беженцев (ул. Нийне, 2), который передаст информацию о детях, нуждающихся в месте в детском саду или школе, в Таллиннский департамент образования.
Для получения образовательных услуг необходимо иметь временную защиту, эстонский личный код и постоянное место жительства. Военные беженцы из Украины и члены их семей могут подавать в Департамент полиции и погранохраны ходатайства о предоставлении временной защиты, то есть вида на жительство сроком на один год. После предоставления временной защиты военные беженцы получают такие же права, как и у жителей Эстонии, в том числе право здесь учиться.
Согласно Конституции Эстонской Республики, каждый имеет право на образование, при этом основное образование (1-9 классы) является обязательным. В первый класс принимаются дети, достигшие семилетнего возраста до 1 октября этого года. Дети должны учиться в школе до окончания основного образования или до достижения 17 лет — то же самое относится к детям с иностранным гражданством, проживающим в Эстонии. Обучение в государственных и муниципальных общеобразовательных школах бесплатное, место в детском саду является платным.