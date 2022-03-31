ВИДЕО | Министр юстиции еще раз о символике: георгиевская ленточка в такси не годится, а свастика у антиквара — вполне

Где проходит граница, что допустимо, а что — нет? Как сказала изданию Delfi Лаури, очень многое зависит от ситуации. Например, в определенном контексте знак Z может быть связан с фильмом Zorro. То же самое касается вещей в антикварных магазинах, где могут экспонироваться свастика или пентаграмма.

"Поначалу это может оказаться сложным — где какой-либо символ разрешен, а где — нет", — признала она и добавила, что решение в зависимости от ситуации будет принимать полиция.

По словам министра, первым делом правоохранителям нужно будет поговорить с людьми и объяснить правила. Если ничего не поможет, то провокаторов будут штрафовать.

Говоря о георгиевских ленточках, Лаури сказала, что их следует использовать скорее в домашних условиях, а не в общественном пространстве. Например, в такси они неуместны.