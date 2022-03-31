Алар Карис: изучение финского языка могло бы стать в школах обязательным

Финский журналист не понял, почему окно может быть коротким. В Финляндии считают, что дверь в НАТО открыта.

"Будем надеяться, что война закончится через неделю или две, всё успокоится. Тогда ситуация может стать другой, финны могут подумать, что теперь, может быть, не время вступать в НАТО", — сказал Карис.

"На эту тему сложно спекулировать. Но, по моему пониманию, финны на сегодняшний день очень заинтересованы в членстве в НАТО. Я знаю, что поддержка вступлению в альянс выросла за 60%", — добавил Карис.

"Финляндия — очень хороший партнер НАТО. В рамках партнерства мы обмениваемся информацией и проводим военные учения. В начале марта я посетил одно из них", — сказал президент ЭР.

Журналист Helsingin Sanomat поинтересовался, а что изменилось бы, по мнению Эстонии, со вступлением Финляндии в НАТО.

"С позиции Эстонии это намного улучшило бы ситуацию, — считает Карис. — Мы не только обменивались бы информацией, но и смогли бы вместе решать, какое будем покупать военное снаряжение, какие будет проводить учения".

"Вы географически находитесь к нам очень близко, поэтому любое сотрудничество является очень важным", — добавил Карис.

Как должны развиваться отношения Эстонии и Финляндии в период до 2025 года?

"Жаль, что мы не учим больше язык друг друга. Это могло бы стать в школе обязательным", — сказал Карис и высказал сожаление, что сам подзабыл финский язык.

"Я изучал ваш язык в советское время в Южной Эстонии, но отсутствие практики сделало свое дело", — пояснил глава эстонского государства.

В целом масштабом сотрудничества Карис доволен.

"В прошлом месяце был опубликован доклад о перспективах сотрудничества Эстонии и Финляндии (1+1=3), и он, надеемся, сделает наше сотрудничество еще более тесным, — сказал Карис. — Я надеюсь, что наше сотрудничество будет углубляться на всех уровнях: культурном, экономическом и научном. И конечно, я надеюсь, что финны чаще будут бывать в Эстонии, а эстонцы — в Финляндии".