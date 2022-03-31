Yandex Go: мы работаем в Эстонии четыре года. До этого претензий к сервису не было

Мы удивлены заявлению властей Эстонии в прессе. Российский законопроект, о котором идет речь, не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в таком виде в России, то он будет распространяться только на российское юрлицо и данные, связанные

с российскими поездками. Приложением Yandex Go в Эстонии и многих других странах управляет другая компания — Yandex.Taxi BV, которая зарегистрирована в Нидерландах и строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены исключительно через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex.Taxi BV и только в рамках установленных международных процедур, например, с привлечением Интерпола. Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3.

Yandex Go работает в стране четыре года, все это время наша команда находится на связи с эстонскими властями. До этого претензий к сервису не было.

От редакции: Министерство транспорта России разработало поправки к закону, по которым службы заказа такси обязаны предоставить ФСБ доступ к своим инфосистемым и данным.