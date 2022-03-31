ВИДЕО | Маски пока остаются, поддерживать агрессию запрещено. Правительство рассказало о новых решениях

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Сегодня много тем, но все они перекликаются с происходящим в Украине, начала Каллас.

Тема, которая волнует многих жителей Эстонии, вне зависимости от родного языка: что будет с символикой Путина и празднованием 9 мая? Все понимают, что в этом году этот праздник будет проходить в новых условиях. Велика вероятность провокаций. ООН провозгласила 8-9 мая днями памяти, в который мы чтим память жертв всех войн, в том числе войны в Украине. Также 9 мая — День Европы. 9 мая никто не будет запрещать возлагать цветы и отдавать дань погибшим, но запрещены провокации, военная пропаганда и разжигание ненависти. В этом году нет причин отмечать 9 мая массовыми мероприятиями и шествиями, это может рассматриваться как провокация.

Важно продолжать работу над антироссийскими санкциями. Сейчас прогнозировать влияние войны на экономику Эстонии трудно, поскольку все зависит от хода военных действий и последствий санкций. ”Ясно одно: цена свободы высока, но не сопоставима с тем, что сейчас переживают украинцы”, — сказала премьер-министр.

Она сообщила, что правительство утвердило повышение зарплат работникам медицинского сектора. С завтрашнего дня поднимутся и пенсии.

Танель Кийк отметил, что следует крайне осторожно относиться к тому, что говорит путинский режим, в том числе относительно отвода войск. Эстония должна продолжать поддерживать Украину. 9 мая следует сохранять трезвый рассудок. Одно дело — дань памяти, другое — провокации и поддержка агрессии. Напряжение в обществе есть, этого не скрыть. Рекомендуется не поддаваться на провокации и не участвовать в общественных мероприятиях, при необходимости отметив этот день дома в кругу близких.