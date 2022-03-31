ВИДЕО | Маски пока остаются, поддерживать агрессию запрещено. Правительство рассказало о новых решениях
Сегодня в пресс-конференции правительства приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр юстиции Марис Лаури.
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Сегодня много тем, но все они перекликаются с происходящим в Украине, начала Каллас.
Тема, которая волнует многих жителей Эстонии, вне зависимости от родного языка: что будет с символикой Путина и празднованием 9 мая? Все понимают, что в этом году этот праздник будет проходить в новых условиях. Велика вероятность провокаций. ООН провозгласила 8-9 мая днями памяти, в который мы чтим память жертв всех войн, в том числе войны в Украине. Также 9 мая — День Европы. 9 мая никто не будет запрещать возлагать цветы и отдавать дань погибшим, но запрещены провокации, военная пропаганда и разжигание ненависти. В этом году нет причин отмечать 9 мая массовыми мероприятиями и шествиями, это может рассматриваться как провокация.
Важно продолжать работу над антироссийскими санкциями. Сейчас прогнозировать влияние войны на экономику Эстонии трудно, поскольку все зависит от хода военных действий и последствий санкций. ”Ясно одно: цена свободы высока, но не сопоставима с тем, что сейчас переживают украинцы”, — сказала премьер-министр.
Она сообщила, что правительство утвердило повышение зарплат работникам медицинского сектора. С завтрашнего дня поднимутся и пенсии.
Танель Кийк отметил, что следует крайне осторожно относиться к тому, что говорит путинский режим, в том числе относительно отвода войск. Эстония должна продолжать поддерживать Украину. 9 мая следует сохранять трезвый рассудок. Одно дело — дань памяти, другое — провокации и поддержка агрессии. Напряжение в обществе есть, этого не скрыть. Рекомендуется не поддаваться на провокации и не участвовать в общественных мероприятиях, при необходимости отметив этот день дома в кругу близких.
Распространение коронавируса показывает четкую тенденцию к снижению. Прошлые послабления не привели к новой вспышке, наоборот, мы видим снижение. По-прежнему важно вакцинироваться. Сейчас мы прогнозируем рост заболеваемости осенью-зимой, хотя не исключено, что это произойдет и раньше, отметил Кийк.
Также, по словам министра, наряду с упомянутым ранее ростом зарплат в области здравоохранения, расширяется список услуг и лекарств, финансируемых Больничной кассой.
Что касается требования носить маску, то правительство продолжит обсуждение вопроса после обеда. Тогда будет решено, отменять ли ограничение сейчас, отменять ли его частично, или применить какой-нибудь третий вариант.
Марис Лаури сообщила, что страны ЕС собирают доказательства военных преступлений в Украине. В Эстонии начаты процессуальные действия под руководством КаПо. Военные беженцы могут рассказать о том, что происходило. По словам министра, в том, чтобы чтить память погибших, нет ничего плохого, более того — это и надо делать. Однако различным символам, поддерживающим агрессию, здесь не место. Прямая поддержка агрессии неприемлема и будет наказываться по закону, соответствующие поправки будут скоро приняты. Какие именно символы запрещены, законом не устанавливается, поскольку важен именно контекст использования. Например, на театральной сцене символ не является агрессией, но если человек придет с изображающим символ плакатом, например, к месту жительства беженцев, то это уже будет считаться актом агрессии.
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