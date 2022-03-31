В пожаре в многоквартирном доме погибли прикованная к постели женщина и мужчина в инвалидной коляске

Поспешившие на место спасатели вошли в двухкомнатную квартиру, где горели комната и кухня. В комнате они обнаружили тела 85-летней женщины и 75-летнего мужчины. Женщина была лежачей больной, а мужчина передвигался на инвалидной коляске. Датчиков дыма в комнатах обнаружено не было. Соседи узнали о пожаре только с прибытием спасателей. О пожаре в центр тревоги сообщил человек, который живет неподалеку.

Жильцов дома эвакуировали из-за дыма.

Распространение пожара было остановлено примерно через полчаса, спасательные работы завершились в 1:39.

Огонь уничтожил кухню и мебель одной комнаты, другая комната пострадала от дыма. Расположенная снизу квартира получила повреждения от воды, ее жильцу пришлось временно переехать в другое место.

Точные причины случившегося установит следствие.

В этом году в пожарах погибло 13 человек. За тот же период 2021 года в пожарах погибло 8 человек.