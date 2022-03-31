Пункт вакцинации на площади Вабадузе закрывается

”Интерес к вакцинации и потребность в ней снижаются, поскольку у нас много тех, кто уже вакцинировался, темпы распространения вируса замедляются, и отменены связанные с коронавирусом ограничения”, — прокомментировал решение о закрытии пунктов обслуживания Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido. Талу также подчеркнул, что для желающих вакцинация по-прежнему доступна.

С 1 апреля в Таллинне можно вакцинироваться в кабинете вакцинации в медицинском центре Confido, который расположен в медицинском городке на Веэренни, а также в экспресс-клиниках Confido в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Nautica. В Тарту желающие вакцинироваться приглашаются в экспресс-клинику Confido Raatuse.

Пункт вакцинации на площади Вабадузе в Таллинне был открыт 10 ноября прошлого года, и менее чем за пять месяцев там в общей сложности вакцинировались более 16 000 человек. Самым напряжённым временем был новогодний период, а рекордным днём стало 22 декабря, когда защитную инъекцию получили 402 человека.

”Цифры подтверждают, что пункт вакцинации на площади Вабадузе оказался очень полезным. Конечно, мы все надеемся, что новых, столь серьёзных кризисов в области здравоохранения и потребности в таких масштабных специальных решениях в скором времени не возникнет”, — сказал Мартин Талу, добавив, что Confido приобрело большой опыт и в случае необходимости аналогичные решения можно будет запустить в работу всего за две-три недели.

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