ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Причин для паники нет. В Эстонии по-прежнему меняют российские рубли
Пост с информацией об этом был опубликован в Фейсбуке, в русскоязычной группе ”Таллиннцы”. В группе около 37 000 участников, а сам этот пост набрал больше 40 000 просмотров, 300 комментариев, а поделились им больше 50 раз.
Что утверждается?
В сообщении сказано, что с 1 апреля обмен евро на рубли станет невозможен. ”С 1 апреля, банки и обменные пункты перестают обменивать евро на рубли. Обратите внимание какая разница покупки и продажи рубля в Таллиннском обменном пункте”, — гласит текст поста.
Комментаторы поста стали задаваться вопросами, стоит ли им бежать и прямо сейчас менять евро на рубли, пока это ещё возможно?
Фотография, использованная в посте, была сделана в пункте обмена валюты, а не в отделении банка, и это может ввести в заблуждение. Однако его автор в комментариях утверждает, что в банке LHV ему подтвердили информацию о прекращении обмена.
Что происходит в реальности?
В посте сказано, что с апреля нельзя обменять рубли в банках и обменных пунктах. Это не соответствует действительности. Во-первых, наличные деньги банки и раньше не могли обменивать. (1).
Причиной путаницы вероятно стало сообщение о том, что банки перестали конвертировать рубли в другую валюту — банковские переводы в рублях больше не будут осуществляться.
”Мы проинформировали наших клиентов, что из-за сложной международной ситуации в ближайшее время будет введено несколько новых ограничений”, — прокомментировал изданию Eesti Päevaleht пресс-секретарь банка LHV Прийт Рум.
Несколькими неделями ранее о подобных ограничениях объявил также и Swedbank. ”На данный момент мы больше не оказываем обменные услуги, связанные с рублями и депонированием рублей”, — прокомментировала руководитель по связям с общественностью в Swedbank Карин Лаурима.
Таким образом, новые ограничения для банков ничего не меняют в плане возможности обмена наличной валюты и отдельно рублей.
Что же касается пунктов обмена валюты, то они продолжат свою работу в прежнем режиме, сообщил Eesti Päevaleht член совета директоров Eurex Capital OÜ Михкель Рыук. ”Мы соблюдаем все требования, налагаемые санкциями ООН, Евросоюза и Управления по контролю за иностранными активами США”, — подтвердил он.
Kokkuvõttes on postituse potentsiaalne paanika asjatu — pankadesse pole nii ehk naa mõtet raha vahetama tormata. Valuutapunktides on see jätkuvalt võimalik. Ka peale 1. aprilli.
Сложности с рублём
Экономист Урмас Варблане назвал утверждение о прекращении обмена наличных евро на рубли абсурдными и типичной работой кремлевских троллей. Он сравнил эту ситуацию с другим случаем, который произошёл в ноябре 2007 года. Тогда русские медиа также вызвали здесь панику среди русскоязычных людей, которые собирались обменять деньги.
Кто-то на российских интернет-форумах вбросил информацию, якобы эстонской кроне грозит девальвация. Тут же перед пунктами обмена валюты выстроились длинные очереди (2). Тем не менее, по словам Варблане, отличие нынешней ситуации в том, что распространение подобных сообщений сегодня может быть частью централизованных мер по спасению рубля (3).
Той же цели служит и требование к странам, покупающим газ у России, в будущем совершать сделки в рублях. ”Это будет означать, что страны вынуждены снова сотрудничать с Центральным банком России, что, в свою очередь, будет выгодно отражаться на стоимости рубля, выгодно для российской экономики и выгодно для Путина”, — сказал Урмас Варблане.
Вот как должно сработать нынешнее распространение российской лжи в социальных сетях — говорят, что рубли уже нельзя обменять, и людей призывают сделать это срочно, ”пока не поздно”.
”Однако такое коллективное действие как раз и приведёт к росту стоимости российского рубля”, — объяснил схему с точки зрения экономической теории Варблане.
Вердикт: Неправда. Рубли в Эстонии можно будет поменять и после 1 апреля.