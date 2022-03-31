ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Причин для паники нет. В Эстонии по-прежнему меняют российские рубли

Пост с информацией об этом был опубликован в Фейсбуке, в русскоязычной группе ”Таллиннцы”. В группе около 37 000 участников, а сам этот пост набрал больше 40 000 просмотров, 300 комментариев, а поделились им больше 50 раз.

Что утверждается?

В сообщении сказано, что с 1 апреля обмен евро на рубли станет невозможен. ”С 1 апреля, банки и обменные пункты перестают обменивать евро на рубли. Обратите внимание какая разница покупки и продажи рубля в Таллиннском обменном пункте”, — гласит текст поста.

Комментаторы поста стали задаваться вопросами, стоит ли им бежать и прямо сейчас менять евро на рубли, пока это ещё возможно?

Фотография, использованная в посте, была сделана в пункте обмена валюты, а не в отделении банка, и это может ввести в заблуждение. Однако его автор в комментариях утверждает, что в банке LHV ему подтвердили информацию о прекращении обмена.

Что происходит в реальности?

В посте сказано, что с апреля нельзя обменять рубли в банках и обменных пунктах. Это не соответствует действительности. Во-первых, наличные деньги банки и раньше не могли обменивать. (1).

Причиной путаницы вероятно стало сообщение о том, что банки перестали конвертировать рубли в другую валюту — банковские переводы в рублях больше не будут осуществляться.

”Мы проинформировали наших клиентов, что из-за сложной международной ситуации в ближайшее время будет введено несколько новых ограничений”, — прокомментировал изданию Eesti Päevaleht пресс-секретарь банка LHV Прийт Рум.

Несколькими неделями ранее о подобных ограничениях объявил также и Swedbank. ”На данный момент мы больше не оказываем обменные услуги, связанные с рублями и депонированием рублей”, — прокомментировала руководитель по связям с общественностью в Swedbank Карин Лаурима.

Таким образом, новые ограничения для банков ничего не меняют в плане возможности обмена наличной валюты и отдельно рублей.