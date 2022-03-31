31.03.2022, 08:19
Президент поделился эмоциями от посещения центра украинских беженцев в Пярну
Foto: Kiur Kaasik
Президент Эстонской Республики Алар Карис в среду посетил центр приема украинских военных беженцев в Пярну.
Глава государства заявил, что при посещении испытал двоякое чувство, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
С одной стороны, это военные беженцы и видеть их печально, особенно когда речь идет о маленьких детях. Им больно, несмотря на то, что они играют и никто не плачет. С другой стороны, отметил президент, хорошо, что мы можем помочь беженцами и предоставить им убежище.
Карис выразил надежду, что война закончится и беженцы смогут вернуться домой.
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