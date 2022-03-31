Президент поделился эмоциями от посещения центра украинских беженцев в Пярну

С одной стороны, это военные беженцы и видеть их печально, особенно когда речь идет о маленьких детях. Им больно, несмотря на то, что они играют и никто не плачет. С другой стороны, отметил президент, хорошо, что мы можем помочь беженцами и предоставить им убежище.