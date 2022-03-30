Парковую зону пруда Ыйсмяэ закрыли для пешеходов
В связи с работами по реконструкции пруда Ыйсмяэ, фонтана на пруду и парковой зоны, зона возле пруда Ыйсмяэ закрыта для пешеходов. Она останется закрытой да пешеходов до окончания строительных работ.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова парковая зона пруда Ыйсмяэ очень популярное место для проведения досуга жителей района. ”На данный момент возле пруда идут масштабные работы по реконструкции, поэтому в интересах безопасности жителей парковая зона возле пруда закрыта для посетителей”, — сказал старейшина и попросил соблюдать временную организацию движения. ”Надеюсь, что жители с пониманием отнесутся к временному закрытию парка и будут пользоваться для прогулок, также для того чтобы добраться в школу или садик альтернативный маршрут”, — сказал Сильянов.
По словам старейшины, цель работ по реконструкции призваны сделать территорию возле пруда ещё более привлекательной и красивой. "В ходе строительных работ пруд Ыйсмяэ будет углублен и очищен от ила, планируется расширить пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда и привести в порядок укрепление берега. Кроме того, вскоре горожане смогут насладиться красотой нового фонтана с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды”, — сказал Сильянов и добавил, что помимо этого, планируется заменить амортизированный спортивный инвентарь, обновить скамейки и урны, а также установить стационарный туалетный модуль.
На пологих склонах, окружающих пруд, будет высажена сахалинская вишня, планируется создать не требующие частого покоса газоны, которые будут засеяны цветущими растениями.
В рамках работ по озеленению территории вокруг пруда Ыйсмяэ будет высажено 54 вишни, 16 кустарников барбариса, пять пихт одноцветных и три черемухи обыкновенных. Возле спортивной площадки появятся кустарники разной высоты, а разросшийся возле пруда живописный лилейник будет пересажен.
Работы по реконструкции пруда Ыйсмяэ и прилегающей территории будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS, строительные работы будет осуществлять фирма OÜ RTS Infraehitus. Договорная стоимость работ составляет 1 727 000 евро. Срок завершения работ — июль 2022 года.