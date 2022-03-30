Санкции пока не мешают: Эстония продолжает осуществлять грузоперевозки с Россией. Надолго ли?

Ärileht на выходных писал, что финская государственная железнодорожная фирма (VR) решила завершить импорт товаров из России из-за установления санкций. К сегодняшнему дню, однако, решение пересмотрено и стало известно, что перевозимые товары все же не подпадают под санкции и финский Operail может возобновить их транспортировку, так как ограничения установлены в отношении финансовых операций, а не транспортной деятельности.

Operail на уровне правления обсудил риски, связанные с продолжением деятельности и разработал план по использованию своего парка вагонов на случай различных сценариев.

Полного запрета на сотрудничество с РЖД на данный момент нет, однако Eesti Raudtee и Operail не проводят с Российскими железными дорогами финансовые транзакции. "Но это не значит, что со следующими санкциями ситуция не изменится", - сказал советник по связям с общественностью Министрества экономики и коммуникаций Таави Аудо. Он отметил, что если добавятся новые санкции, которые запретят еще разрешенные на данный момент операции Operail и Eesti Raudtee, то они будут сразу же применены, так как санкции не оставляют места для каких-либо интерпретаций.

Эстония при этом не будет самостоятельно устанавливать ограничения на грузоперевозки с Россией, потому что это не окажет на нее серьезного влияния. "Россия просто будет использовать другие страны для перевозки своих товаров", - сказал Аудо.

Эстония, однако, обсуждает дополнительные пакеты санкций с другими государствами Евросоюза. Окончательного решения на данный момент нет, но дополнительные ограничения перевозок по морю, суше и железной дороге активно обсуждаются. "Например, Балтийские страны совместно с Польшей сделали предложение поверенному по транспорту Адине Валеани установить дополнительные общеевропейские санкции для сухопутных и морских грузоперевозок", - добавил Таави Аудо.