ФОТО | Кая Каллас: мы должны показать агрессору, что готовы защищаться

Премьер-министр Каллас поблагодарила премьер-министра Фредериксен за многолетнее содействие Дании в защите нашего региона. ”Сегодня датские военные находятся в Тапа. Датские самолеты помогают защищать воздушное пространство НАТО, а датские корабли обеспечивают безопасность в Балтийском море”, — сказала Каллас. В условиях новой сложившейся ситуации с безопасностью Дания планирует еще больше увеличить свое присутствие в странах Балтии.

Премьер-министр подчеркнула, что после 24 февраля картина безопасности в Европе изменилась до неузнаваемости, и мы тоже должны измениться. ”Следует однозначно показать агрессору, что мы готовы защищаться. Важен вклад каждого союзника для укрепления безопасности НАТО. Расходы на оборону должны составлять не менее 2% в каждой стране, в Эстонии они возросли до 2,5% ВВП”, — сказала она. По словам Каллас, необходимо также укреплять долгосрочную оборонную и сдерживающую позицию восточного крыла НАТО. ”Нашему региону нужно больше сил и средств союзников на суше, на море и в воздухе”, — сказала она.

Говоря об агрессии России против Украины, премьер-министр Каллас сказала, что наша важнейшая задача — продолжать поддерживать Украину. ”Военная помощь остается приоритетом. Эстония и Дания много сделали для помощи Украине. Я призываю и более крупные страны найти для этого еще больше возможностей”, — сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что мы должны продолжать повышать цену агрессии за счет дополнительных санкций и международной изоляции России. ”Нам нужно перекрыть финансирование путинской военной машины, в основе которой лежат нефть и газ. Здесь я предложила возможность частично депонировать на стороннем счету платежи за нефть и газ в Россию и использовать их для восстановления Украины”, — сказала Каллас.