На этот раз особой жары в мае не предвидится. Эксперты рассказывают, какую погоду стоит ждать весной и как это повлияет на урожай

”Первые перелетные птицы уже стали приземляться на свободные от снега участки с 16 февраля, что можно считать началом ранней весны. По всей Эстонии уже много чибисов, полевых жаворонков, грачей и скворцов. Появились и первые серые журавли, вальдшнепы и клинтухи, — делится наблюдениями Отс. — Хотя внутри страны еще лежит достаточно толстый снежный покров, это не препятствует прилету птиц. Обычно такая весна длится очень долго, и она довольно прохладная”.

Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс давно наблюдает за природой и выработал свои приметы, по которым определяет погоду.

В апреле, по словам Тайми Пальяк, будет солнце, дождь и иногда снег. ”К нам будут приходить как волны холода, так и прямо-таки летнее тепло — ненадолго. В целом, месяц будет достаточно близок к среднему многолетнему показателю как по температуре, так и по осадкам, — говорит синоптик. — Май, вероятно, будет более прохладным, чем обычно, и с переменчивой погодой. Чаще будут дождливые дни, но они будут перемежаться недолгим летним теплом и ярким солнцем”.

”Однако в большинстве случаев весеннее солнце поможет прогреть воздух выше 0ºC, сделать небо ясным и время от времени обеспечить погоду без затяжного дождя. В последней трети месяца погода будет более изменчива, чаще будут ливни и меньше контраст температур, — отмечает синоптик. — Кроме того, март не принесет большого количества осадков, а температура, которая будет иметь тенденцию к медленному повышению, станет постепенно уменьшать снежный покров. Поэтому, вероятно, этой весной не ожидается много весенних вод”.

Синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк рассказывает, что март как первый весенний месяц будет отличаться ночной свежестью, особенно в первой половине месяца, когда температура воздуха в отдельные ночи будет опускаться ниже –15 °C. В таком случае дневной температурный фон тоже будет отрицательным.

Долгосрочные прогнозы менее надежны, чем краткосрочные. Однако эксперты, основываясь на своих наблюдениях, уже сейчас могут сделать некоторые предположения о предстоящих весенних месяцах.

В марте, по словам предсказателя погоды, должно немного потеплеть к началу астрономической весны, то есть это должно случиться после полнолуния.

”В апреле я жду еще снегопадов, которые будут сменяться волнами тепла, — продолжает Аарне Отс. — На этот раз особой жары в мае не предвидится”.

Избыток осадков, по мнению Отса, может быть разрушительным этой весной.

”Практически полное отсутствие солнечной активности в последние несколько лет и сильные извержения вулканов должны добавлять все больше и больше облаков, по крайней мере, в северном полушарии, что, в свою очередь, предотвращает попадание солнечной радиации на землю, и ничего другого с неба не добавляет тепла. Все это должно быть введением в прохладный в целом год”, — считает Аарне Отс.

Отдыхающие будут довольны

Доцент института физики Тартуского университета Марко Каасик регулярно составляет прогнозы погоды на полгода для Тарту и Ристна. Он полагает, что в течение следующих двух недель солнечная погода, продиктованная высоким давлением, будет чередоваться с единичными облачными и малоснежными днями.

”Среднесуточная температура однозначно будет держаться в минусовых значениях, таким образом, снежный покров в Восточной Эстонии пока сохранится, — комментирует Каасик. — Во второй половине месяца ожидаются стремительное потепление и приход весны”.

Согласно прогнозам ученого, в марте в Тарту температура воздуха будет в среднем +1,7 С, в апреле — +6,9С, в мае — +12,7С.

”И весна, и лето, по текущим данным, обещают быть достаточно теплыми и с обычным количеством осадков. Это должно устроить как отдыхающих, так и фермеров”, — делает вывод доцент института физики Тартуского университета.

Пшеница во льдах

Фермеры уже сейчас задумываются, каким будет в этом году урожай. И немаловажную роль сыграла здесь зима. В Институте растениеводства говорят, что по озимым сортам ясность будет в апреле, но уже сейчас можно кое-что спрогнозировать по некоторым культурам.