На этот раз особой жары в мае не предвидится. Эксперты рассказывают, какую погоду стоит ждать весной и как это повлияет на урожай
Календарная весна наступила, и на улице уже относительно тепло. Но в городах и особенно за их пределами снега еще предостаточно, поэтому хочется узнать, когда же наступит настоящая весенняя погода и какими вообще будут ближайшие три месяца. ”МК-Эстония” спросила об этом специалистов, а также выяснила, как снежная зима повлияла на наш урожай.
Долгосрочные прогнозы менее надежны, чем краткосрочные. Однако эксперты, основываясь на своих наблюдениях, уже сейчас могут сделать некоторые предположения о предстоящих весенних месяцах.
Снег скоро растает
Синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк рассказывает, что март как первый весенний месяц будет отличаться ночной свежестью, особенно в первой половине месяца, когда температура воздуха в отдельные ночи будет опускаться ниже –15 °C. В таком случае дневной температурный фон тоже будет отрицательным.
”Однако в большинстве случаев весеннее солнце поможет прогреть воздух выше 0ºC, сделать небо ясным и время от времени обеспечить погоду без затяжного дождя. В последней трети месяца погода будет более изменчива, чаще будут ливни и меньше контраст температур, — отмечает синоптик. — Кроме того, март не принесет большого количества осадков, а температура, которая будет иметь тенденцию к медленному повышению, станет постепенно уменьшать снежный покров. Поэтому, вероятно, этой весной не ожидается много весенних вод”.
В апреле, по словам Тайми Пальяк, будет солнце, дождь и иногда снег.
”К нам будут приходить как волны холода, так и прямо-таки летнее тепло — ненадолго. В целом, месяц будет достаточно близок к среднему многолетнему показателю как по температуре, так и по осадкам, — говорит синоптик. — Май, вероятно, будет более прохладным, чем обычно, и с переменчивой погодой. Чаще будут дождливые дни, но они будут перемежаться недолгим летним теплом и ярким солнцем”.
Грачи прилетели
Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс давно наблюдает за природой и выработал свои приметы, по которым определяет погоду.
”Первые перелетные птицы уже стали приземляться на свободные от снега участки с 16 февраля, что можно считать началом ранней весны. По всей Эстонии уже много чибисов, полевых жаворонков, грачей и скворцов. Появились и первые серые журавли, вальдшнепы и клинтухи, — делится наблюдениями Отс. — Хотя внутри страны еще лежит достаточно толстый снежный покров, это не препятствует прилету птиц. Обычно такая весна длится очень долго, и она довольно прохладная”.
В марте, по словам предсказателя погоды, должно немного потеплеть к началу астрономической весны, то есть это должно случиться после полнолуния.
”В апреле я жду еще снегопадов, которые будут сменяться волнами тепла, — продолжает Аарне Отс. — На этот раз особой жары в мае не предвидится”.
Избыток осадков, по мнению Отса, может быть разрушительным этой весной.
”Практически полное отсутствие солнечной активности в последние несколько лет и сильные извержения вулканов должны добавлять все больше и больше облаков, по крайней мере, в северном полушарии, что, в свою очередь, предотвращает попадание солнечной радиации на землю, и ничего другого с неба не добавляет тепла. Все это должно быть введением в прохладный в целом год”, — считает Аарне Отс.
Отдыхающие будут довольны
Доцент института физики Тартуского университета Марко Каасик регулярно составляет прогнозы погоды на полгода для Тарту и Ристна. Он полагает, что в течение следующих двух недель солнечная погода, продиктованная высоким давлением, будет чередоваться с единичными облачными и малоснежными днями.
”Среднесуточная температура однозначно будет держаться в минусовых значениях, таким образом, снежный покров в Восточной Эстонии пока сохранится, — комментирует Каасик. — Во второй половине месяца ожидаются стремительное потепление и приход весны”.
Согласно прогнозам ученого, в марте в Тарту температура воздуха будет в среднем +1,7 С, в апреле — +6,9С, в мае — +12,7С.
”И весна, и лето, по текущим данным, обещают быть достаточно теплыми и с обычным количеством осадков. Это должно устроить как отдыхающих, так и фермеров”, — делает вывод доцент института физики Тартуского университета.
Пшеница во льдах
Фермеры уже сейчас задумываются, каким будет в этом году урожай. И немаловажную роль сыграла здесь зима. В Институте растениеводства говорят, что по озимым сортам ясность будет в апреле, но уже сейчас можно кое-что спрогнозировать по некоторым культурам.
”Я ходил смотреть поле озимой пшеницы. Слой снега толстый. Но мне не удалось разглядеть растения, потому что они были во льду. До этого много снега выпало и растаяло, и этот растаявший снег превратился в лед там, где сейчас растения. Лед является хорошим ”проводником холода”, и теперь, если снег растает и опять наступит холод, он проникнет к растениям лучше, чем сквозь снег”, — комментирует ситуацию селекционер озимой пшеницы Рейне Коппель.
Он отмечает, что чем ближе к весне, тем слабее становятся растения, и ранней весной их ждут большие испытания. Текущая ситуация, по словам селекционера, выглядит так: наши сорта озимой пшеницы в целом способны выживать в очень суровых условиях, но, конечно, нельзя быть уверенными, что произойдет дальше.
”По всей Эстонии погода была разной. Мне звонили и из Южной Эстонии, чтобы я проверил, есть ли во льду под снегом ростки озимой пшеницы, — говорит Коппель. — Да, раннее осушение мало вероятно. Но сейчас важно и то, как долго растения находятся во льду. Мой опыт показывает, что ростки озимой пшеницы взошли из кажущегося мне безнадежным состояния”.
Весной будет виднее
Что касается ржи, селекционер Ильме Тупитс говорит, что до наступления настоящей весны и таяния снега еще полтора месяца.
”Конечно, снег может растаять раньше, и ростки станут видны, как это было прошлой зимой, — отмечает селекционер. — Когда растает снег и уже не будет холодно, с озимыми растениями ничего страшного не случится. Нынешняя зима не была настолько длинной, чтобы зерновые израсходовали свои запасы. Датчики в поле показывают относительно одинаковые температуры под снегом и почвой”.
Более понятной ситуация, по словам Тупитс, будет, когда снег сойдет. Разные злаки по-разному реагируют на колебания температуры, но рожь — пожалуй, самая устойчивая.
”Слова Рейне — полная правда, — соглашается с коллегой научный сотрудник Института растениеводства Трийн Сауэ. — Пока лежит снег, растениям ничто не угрожает. А что произойдет весной, во многом зависит от самой весны. Растения, оставленные под коркой льда, могут быть повреждены весной не из-за того, что они лишены кислорода или углекислого газа, подо льдом его, на самом деле, достаточно, а просто, как сказано Рейне, при голой, лишенной снега ледяной корке губительны большие и резкие колебания температур, которые могут случаться весной”.
Кроме того, по словам Сауэ, под ледяной коркой растения быстрее потребляют сахар и раньше становятся ”голодными”. Вдобавок весной росткам могут повредить прение (когда мокрый тяжелый снег долго остается на мокром талом грунте; также быстро появляется риск возникновения снежного грибка) и размокание (если растения оставлены в условиях избыточной влаги при быстром таянии снега, особенно на тяжелых почвах и в низинах) .
”Также весной уже ослабленным растениям могут угрожать механические повреждения, вызванные обморожением и остатками ледяной корки”, — добавляет научный сотрудник Института растениеводства.