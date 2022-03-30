Фирма Олега Осиновского из-за войны сокращает 200 человек

Война России против Украины оказала серьезное влияние на деятельность завода, заявили представители ДЛРЗ. Задолженность украинского предприятия Metinvest Group за выполненные заказы перед ДЛРЗ составляет 8,23 миллионов евро. Украинская компания готова рассчитаться, но не может этого сделать, так как Украина решила прекратить платежи в другие государства.

Локомотивный завод неоднократно обращался к премьер-министру и министрам, а также в финансовое учреждение развития Altum с просьбой о кратковременной поддержке в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить поток финансовых средств, указывают представители ДЛРЗ.

ДЛРЗ предложил экономически обоснованный план, как освоить новые рынки, но для этого требуется время и государственная поддержка. Чтобы рассчитаться по обязательствам в феврале и марте, ДЛРЗ занял финансирование у частных учреждений, но далее так продолжать не может.

Как указало руководство ДЛРЗ, предприятию требуется ссуда чтобы обеспечить оборотные средства, и оно готово ее вернуть, как только у украинских партнеров появится возможность рассчитаться с ДЛРЗ.

Руководство ДЛРЗ заявляет, что не хочет увольнять работников, чтобы им пришлось переквалифицироваться для поиска новой работы. ДЛРЗ — важное предприятие железнодорожной инфраструктуры, которое обеспечивает в Даугавпилсском регионе работу для более чем 600 человек, но сейчас завод вынужден уволить часть из них, чтобы сохранить рабочие места для остальных.

В 2020 году оборот ДЛРЗ составил 46,76 миллионов евро, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году, а прибыль предприятия выросла в 6,3 раза до 2,066 миллиона евро.

ДЛРЗ зарегистрирован в 1991 году, ее основной капитал составляет 24,4 миллионов евро. Истинный бенефициар компании — эстонский бизнесмен Олег Осиновский.