Почему у таллиннских чиновников выросли зарплаты на 700 и 1000 евро?

С первого марта у мэра, вице-мэров и старейшин вырастут зарплаты. Мэр Таллинна Михаил Кылварт будет получать 7200 евро (до 1 января он получил 6100, затем 6693 евро в месяц). Председатель городского собрания Евгений Осиновский столько же. Оклад вице-мэров вырастет до 6156 евро (вместо нынешних 5705 евро). Старейшины Ласнамяэ, Хааберсти, Мустамяэ, Пыхья-Таллинна и Кесклинна начнут зарабатывать по 4900 евро в месяц, вместо прежних 4200. Зарплата руководителей Нымме, Кристийне и Пирита вырастет на 300 евро — до 4200 в месяц. К тому же выросли зарплаты у руководителей департаментов.

RusDelfi спросил у пресс-службы Таллиннской городской управы, с чем связан рост зарплат чиновников.

"Уровень оплаты труда председателя горсобрания и мэра установлен в соответствии с постановлением Таллиннского городского собрания №36 от 21.12.2021. На основании этого постановления была возобновлена индексация зарплат, которая была приостановлена до этого в течение двух лет. Индекс, на основании которого повышаются зарплаты, разработан министерством финансов.

Зарплаты руководителей департаментов и районных старейшин не изменяются на регулярной основе, и с 1 марта они выросли в ходе общего роста зарплат в городской системе.

За последние годы к таллиннской городской организации присоединилось много новых сотрудников, в том числе и топ-менеджеров. Не всегда при выборе места работы только зарплата является решающим фактором. Однако следует понимать, что на фоне роста средней заработной платы по стране (а в некоторых сферах давление зарплат еще выше), зарплаты в публичном секторе не могут значительно отставать. Таким образом задача города — сохранить уровень зарплат на конкурентоспособном уровне, чтобы иметь возможность удерживать ценных специалистов и руководителей высшего звена.

Если говорить о соотношении заработных плат, то объем прямой ответственности за очень разные сферы, а также рабочая нагрузка старейшин может быть даже выше, чем в случае отдельных департаментов или служб", — ответила Кристина Россман.