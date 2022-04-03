Главную улицу Таллинна начнут проектировать в следующем году

У Таллиннской горуправы с главной улицей есть несколько проблем, среди которых, например, необходимость связать концепцию главной улицы с проектом трамвайных линий до Ванасадама, а также решение для площади Виру, сохранение пропускной способности для общественного транспорта и правовые вопросы.