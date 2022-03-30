30.03.2022, 10:18
На центральном полигоне Сил обороны скончался срочник Куперьяновского пехотного батальона
Foto: Hendrik Osula
29 марта скончался срочник 2 пехотной бригады Куперьяновского пехотного батальона, получивший на центральном полигоне Сил обороны огнестрельное ранение.
По предварительным данным, солдат погиб в результате выстрела из служебного оружия и обстоятельства указывают на то, что в момент происшествия он был один. Тело срочника обнаружили его сослуживцы вместе с полицией, после чего на место сразу вызвали скорую помощь.
Родственники срочника проинформированы о случившемся. Силы обороны оказывают им психологическую и социальную поддержку.
Силы обороны выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам срочника.