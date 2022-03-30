Новости Эстонии
30.03.2022, 10:18

На центральном полигоне Сил обороны скончался срочник Куперьяновского пехотного батальона

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Hendrik Osula
29 марта скончался срочник 2 пехотной бригады Куперьяновского пехотного батальона, получивший на центральном полигоне Сил обороны огнестрельное ранение.

По предварительным данным, солдат погиб в результате выстрела из служебного оружия и обстоятельства указывают на то, что в момент происшествия он был один. Тело срочника обнаружили его сослуживцы вместе с полицией, после чего на место сразу вызвали скорую помощь.

Родственники срочника проинформированы о случившемся. Силы обороны оказывают им психологическую и социальную поддержку.

Силы обороны выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам срочника.

RusDelfi
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