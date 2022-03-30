ТАБЛИЦА | Волна омикрона привела к большому количеству смертей в Эстонии

Согласно базе данных Our World in Data, в Эстонии среднее количество смертей на миллион жителей за последние семь дней по состоянию на начало недели составляло 5,01.

Показатель был выше только в Гонконге (24,61), на Каймановых островах (6,45), в Южной Корее (6,35) и Литве (5,58). За Эстонией в этом черном рейтинге стоит Латвия (4,82).

Если говорить о соседних странах, то в Финляндии данный показатель составил 4,45, в Швеция 2,74, в России 2,66. Средний показатель по ЕС составляет 2,11.

По заболеваемости коронавирусом (средний недельный показатель на миллион жителей) мы, к счастью, находимся ниже среднего показателя по ЕС (995,44 в Эстонии и 1110,94 в ЕС).

Смотрите таблицу!

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