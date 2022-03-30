Э-резиденты основали в Эстонии свыше 20 000 фирм. В прошлом году был поставлен рекорд

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, компании э-резидентов обогащают экономическое пространство Эстонии и поддерживают имидж страны как привлекательного места для иностранных инвестиций. „Э-резидентство дает возможность для создания компании в Эстонии. Оно расширяет возможности предпринимателей по всему миру, позволяя управлять компанией полностью дистанционно. Международные предприниматели и таланты привносят новые навыки и знания в бизнес-среду Эстонии, что также стимулирует развитие местных компаний и повышает их глобальную конкурентоспособность”, — отметил Сутть. Министр подчеркнул, что в сегодняшней ситуации с безопасностью э-резидентство не является лазейкой для обхода санкций или незаконной предпринимательской деятельности. „Безопасность — приоритет э-резидентства. В рамках программы мы предлагаем доступ к эстонским электронным услугам и европейской экономике всем законопослушным предпринимателям”, — сказал Сутть.

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав отметил, что э-резиденты создают компании рекордными темпами. Если первые 10 000 компаний э-резидентов были созданы за пять лет, то следующие 10 000 появились в экономическом пространстве Эстонии за два года. „Э-резидентство создало для местных компаний совершенно новую рыночную нишу, которая помогает им расширяться за рубеж, нанимать рабочую силу и увеличивать оборот. Программа также способствовала ускорению возрождения сектора высококачественных бизнес-услуг в Эстонии”, — сказал Хаав. Он подчеркнул, что Эстония первой в мире стала предлагать э-резидентство людям, проживающим за пределами страны, и что за семь лет программа удостоилась большого внимания и доверия во всем мире. „Мы наблюдаем явный переход от количества к качеству, так как к программе присоединяется все больше людей, у которых есть четкая цель заняться коммерческой деятельностью. В результате этого экономическое влияние э–резидентства на Эстонию также возрастет”, — заверил Хаав.