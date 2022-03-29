29.03.2022, 22:41
Полиция просила помощи в поисках пожилой жительницы Ласнамяэ
Foto: Anni Õnneleid
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 86-летний Серафимы, которая ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ и не вернулась. Позже поступило сообщение, что женщина найдена.
Сообщалось, что женщина вышла из дома сегодня в 17.30 выносить мусор, после чего села на остановке Kumu в автобус номер 39 и доехала на нем до остановки Veerenni.
Полиция просила всех, кто видел женщину или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.