Президент Эстонии утвердил налоговые льготы для юридических лиц, помогающих Украине

Закон предусматривает освобождение от налога на прибыль с 24 февраля до конца года пожертвований и подарков, сделанных юридическими лицами-резидентами в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в целях оказания и организации гуманитарной помощи, пишет rus.err.

Пожертвования, сделанные через MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Украинский культурный центр, Фонд содействия государственной обороне, Эстонский Красный Крест, Союз спасателей и Rotary Club Tallinn Vanalinn, освобождаются от подоходного налога. Положение об освобождении от подоходного налога пожертвований вступает в силу на следующий день после его опубликования в Riigi Teataja.

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