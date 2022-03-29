Министр предпринимательства предложит правительству запретить в Эстонии работу такси Yandex

Сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что Министерство транспорта РФ разработало новую версию законопроекта о такси, которая обязывает службы заказа такси (агрегаторы) и таксопарки с собственными приложениями предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) "удалённый автоматизированный доступ" к своим данным.

"По существу спецслужбы и политическое руководство России могут злоупотребить имеющимися в распоряжении Yandex данными и возможностью доступа к ним, а это представляет угрозу для безопасности Эстонии, особенно в сегодняшней политической ситуации", - считает Сутт.

Ранее с аналогичными предостережениями в Эстонии выступили Департамент государственной инфосистемы и Инспекция по защите данных.

Согласно предложению министра, Министерство экономики в сотрудничестве с другими государственными ведомствами выработают решение, которое позволит эффективно орграничить доступность приложения Yandex.Go как в части таксоизвоза, так и в части посредничества при оказании других услуг.