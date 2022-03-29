Новости Эстонии
29.03.2022, 18:17

Крупный эстонский оптовик отказался продавать на 9 мая красные гвоздики

 
9 мая 2021 года у Бронзового солдата
9 мая 2021 года у Бронзового солдата
Foto: Kiur Kaasik

Один из крупнейших эстонских импортеров и оптовых продавцов цветов в Эстонии Nurmiko Hulgi OÜ принял решение, что не будет импортировать и напрямую продавать к 9 мая ни одной гвоздики.

Nurmiko Hulgi не приемлет боевых действий в Украине и считает, что празднование 9 мая было бы неэтичным и извлекать из этого прибыль — крайне безнравственно.

"Надеемся, что мы станем примером другим работающим в этой же сфере оптовым продавцам", — сказала исполнительный директор предприятия Марика Мяги.

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