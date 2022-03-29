29.03.2022, 18:17
Крупный эстонский оптовик отказался продавать на 9 мая красные гвоздики
Nurmiko Hulgi не приемлет боевых действий в Украине и считает, что празднование 9 мая было бы неэтичным и извлекать из этого прибыль — крайне безнравственно.
"Надеемся, что мы станем примером другим работающим в этой же сфере оптовым продавцам", — сказала исполнительный директор предприятия Марика Мяги.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.