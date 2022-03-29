Военная разведка Эстонии: основные усилия России будут нацелены на проведение операции в восточной части Украины

Общая информация

Видимо, Российская Федерация (РФ) осознает, что в данный момент она не располагает необходимыми ресурсами для захвата Киева, поэтому вероятно, что основные военные усилия будут перенацелены на проведение операции в восточной части Украины. Если это так, новое наступление может начаться с целью окружения и ликвидации восточной группировки вооруженных сил Украины (ВСУ), а также расширения оккупированных территорий по крайней мере до административных границ Донецкой и Луганской областей.

На территории Республики Беларусь (РБ) замечены перемещения небольших колонн техники и снабжения в сторону Украины. Что говорит либо о пополнении частей, которые понесли потери, либо об усилении группировки перед началом нового большого наступления. Вооруженные силы РБ придерживаются линии поведения, сформированной в предыдущие недели, насколько известно, они не вмешивались в боевые действия. В то же время поступают сведения о том, что некоторые белорусские военнослужащие примыкают к российским войскам после увольнения из ВС РБ. Впрочем, по крайней мере на данный момент, такие случаи носят единичный характер.

29 марта в Турции были возобновлены переговоры между Украиной и Россией. Прорывов ожидать не стоит, поскольку стороны не готовы уступать позиций в вопросе статуса Крыма и Донбасса.

По нашей оценке, российская сторона смещает акценты: она не требует сиюминутного низложения властей Украины, взят курс на достижение наилучших переговорных позиций из возможных, которые позволят в дальнейшем оказывать влияние на правительство Украины и дестабилизировать обстановку в стране.

Киевское направление (Север)

Линия фронта по-прежнему проходит вдоль пригородов Киева: Гостомель остается под контролем ВС РФ, однако, по неподтвержденным пока данным, ВСУ удалось освободить Ирпень. Оставляя за скобки артиллерийские дуэли, в течение последних суток стороны активных действий не предпринимали.