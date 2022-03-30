ВИДЕО | Наш эксперимент: какую зарплату предлагают украинскому беженцу на эстонском рынке труда?
В середине марта Центральный союз профсоюзов Эстонии сообщил о случаях, когда военным беженцам из Украины местные работодатели пытались предложить зарплату до четырех раз меньше, чем получают за ту же работы эстоноземельцы. Видеоредактор Delfi TV Андрей в течение одного дня прошел более десятка рабочих собеседований, чтобы выяснить, как относится средний эстонский работодатель к украинским беженцам и какую предлагает им зарплату.
Поясним, что Андрей - эстоноземелец и никак не связан с Украиной. В интересах эксперимента он представлялся работодателям приехавшим из Харькова молодым человеком, которого не взяли в армию в связи с состоянием здоровья. Якобы позади у него длинная дорога, денег осталось мало, а для начала самостоятельной жизни и выезда из центра размещения беженцев ему нужно побыстрее устроиться на работу.
Пытались ли работодатели злоупотребить отчаянным положением Андрея? Какой таллиннский ресторан предложил ему даже более высокую зарплату, чем платит местным? Смотрите видео!
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