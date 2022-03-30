ВИДЕО | Наш эксперимент: какую зарплату предлагают украинскому беженцу на эстонском рынке труда?

Поясним, что Андрей - эстоноземелец и никак не связан с Украиной. В интересах эксперимента он представлялся работодателям приехавшим из Харькова молодым человеком, которого не взяли в армию в связи с состоянием здоровья. Якобы позади у него длинная дорога, денег осталось мало, а для начала самостоятельной жизни и выезда из центра размещения беженцев ему нужно побыстрее устроиться на работу.