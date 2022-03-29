Президент Карис - новому послу РФ: развитие отношений с Россией невозможно, с агрессором не сотрудничают

"Россия должна незамедлительно прекратить боевые действия, в ходе этой войны гибнут тысячи людей, украинцев и русских. Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнул глава ЭР.

Как сказал Карис, Россия начала в Европе 21-го века войну, которая на годы повлечет для российского народа небывалые последствия. "У агрессии будут последствия на десятилетия, их влияние будут ощущать несколько поколений", — сказал президент.

"Развитие отношений с Россией более невозможно — с агрессором не сотрудничают, этого не делают ни Европейский союз, ни НАТО, — сказал Карис. — Россия поставила себя войной в Украине в международную изоляцию. Обязанность России как постоянного члена Совета Безопасности ООН — обеспечивать мер, а не начинать войны".

Карис заверил, что Эстония вместе со своими союзниками по ЕС и НАТО продолжит наращивать санкции, укреплять обороноспособность НАТО и всесторонне помогать Украине.

"Ответственные за чудовищные военные деяния предстанут перед судом и понесут наказание", — добавил Карис.

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