Подполковник Тоомас Тынисте: на прорыв в переговорах Украина-Россия надеяться не стоит

”Из-за этого фокус операции смещается на восток Украины. В таком случае военной целью России становится окружение и уничтожение украинских вооруженных сил на востоке Украины”, — сказал Тынисте.

Еще одна цель восточных соседей — отодвинуть подконтрольную России территорию как минимум до административных границ Донецка и Луганска.

Насколько известно, Беларусь по-прежнему не вмешивается в войну. "В то же время поступают сообщения о белорусских военных, которые покинули службу и вступили в ряды вооруженных сил РФ", — сказал он, но добавил, что речь, скорее, об отдельных случаях, чем о тенденции.

По мнению Тынисте, прорыва в переговорах ждать не стоит: ”Слишком разные у сторон требования относительно статуса Донбасса и Крыма”.

По оценке Сил обороны Эстонии, России больше не ставит перед собой целью немедленное свержение украинского правительства. Сейчас, скорее, необходимо улучшить военную ситуацию, чтобы создать более плодотворную почву для переговоров.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.